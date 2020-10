En redes sociales se dio a conocer un caso más sobre un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que realizó comentarios misóginos, por lo que fue exhibido por sus alumnos.

Se trata de un maestro de la Facultad de Química de la UNAM, quien fue identificado como Mario Chin.

De acuerdo con el testimonio de los alumnos que tomaban clase mediante videollamadas, el profesor buscaba crear un ambiente de participación e interacción con los estudiantes, por lo que comenzó a realizar algunos comentarios machistas y misóginos en forma de broma sobre algunas compañeras.

Ante esto, los estudiantes publicaron el video en el que el profesor Chin narró que conocía a una estudiante que la llamaban como la “Mufla de oro” debido a que “era la que más novios tenía y era la más ardiente de todas”.

A este comentario continuó hablando de otra mujer a la que llamaban como “la bolsa de hielo” debido a que “aflojaba con unos golpes”. Al ver que sus estudiantes no simpatizaban con sus comentarios, les preguntó si no habían entendido, aunque les aseguró que no volvería a repetir los comentarios y entonces decidió proseguir con su clase.

El video se volvió viral de forma inmediata, por lo que organizaciones feministas pidieron que la institución educativa hiciera algo al respecto. Fue así que la Facultad de Química indicó en un comunicado que el maestro había sido separado de su cargo por los comentarios “sexistas y misóginos”.

Ante la publicación de un video en redes sociales, donde se expresan comentarios sexistas y misóginos, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura del Departamento de Físicoquímica.