El INE Morelos ha lanzado una convocatoria para trabajar en la institución de cara a los comicios de junio del 2021. Ofrecen salarios de hasta 10 mil pesos.

La convocatoria va dirigida a todo aquel interesado o interesada en cubrir los puestos de supervisor electoral y capacitador asistente electoral. Estos puestos serán indispensables en las próximas elecciones y su preparación, de enero a junio del 2021.

Mientras que los supervisores podrán ganar un salario de 10 mil 16 pesos, a los capacitadores se les ofrece un salario de 7 mil 790 pesos.

¿Qué requisitos debes cumplir?

En la convocatoria, el INE enlistó una serie de documentos que deben presentar los aspirantes:

Acta de nacimiento

Credencial del INE

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses

RFC

CURP

Cinco fotografías tamaño infantil en blanco y negro

Cuenta de correo electrónico

Documento académico que avale, como mínimo, haber cursado la secundaria

Además, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: saber conducir y contar con licencia vigente; tener no más de 60 años cumplidos el día de la elección; contar con disponibilidad de tiempo; no haber sido condenado por delito alguno; no militar en partido político alguno y no ser familiar directo de ningún consejero o vocal de la institución.

Tras presentar los documentos correspondientes, los aspirantes deberán pasar por un examen y una entrevista. De ser elegidos, el INE los contratará de la segunda mitad de enero del 2021 a la primera mitad de junio del 2021.