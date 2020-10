De tinta y rebeldía: nueva elección, nuevos perfiles

Autodestapes por aquí, encuestas cuchareadas por allá, dimes y diretes por acá. Todos creyendo merecer una reelección, una postulación o una nueva encomienda; sin embargo, a pregunta expresa, ¿se sienten ustedes representados por aquellos que fueron a rogarles por su voto hace un par de años? ¿sus diputados, que son empleados y representantes del pueblo han regresado a sus distritos?. No se preocupen, el próximo año es seguro que volverán con banderas, pulseras, pancartas, calcomanías y hasta con ridículas botargas.

El 2021 será un año de definiciones para nuestro Estado, se elegirán alcaldes, diputados locales y federales, así como al futuro Gobernador que ocupará un trono bastante apolillado; no obstante, son varios los diputados, sobre todo los locales los que buscarán una reelección, o encabezar un proyecto electoral en sus municipios; los de Morena que se suponía serían la oposición al gobierno de Silvano Aureoles pasaron de noche la legislatura, incluso enfermándose varios al mismo tiempo, justo en la aprobación de una deuda por más de 4 mil millones de pesos para los michoacanos el año pasado.

Inclusive este año hubo diputadas que anunciaron con bombo y platillo su Segundo Informe de Gobierno, gastaron un dineral en espectaculares, pero nunca lo realizaron, es decir ni la cara pudieron dar a sus electores y representados. Es por eso que la elección venidera deberá ser encabezada por los hombres y mujeres más capacitados y con mejor perfil.

Morena, que es el partido que encabeza la preferencia del voto en Michoacán, tendrá que aprender de sus errores en la elección del pasado domingo en Hidalgo y en Coahuila, puesto que no deberá entregar candidaturas a personajes que ostenten un oscuro pasado de violencia, o que estén señalados por actos de corrupción. El partido guinda tendrá que seguir la ruta de la unidad, con actores que hayan dado resultados y no con los que se sirvieron de los bolsillos del pueblo, si es que no quieren ver en riesgo los próximos comicios.

Así pues, los partidos políticos tendrán que marchar con nuevos cuadros hacia el 2021 si pretenden que la ciudadanía tome en serio el proceso electoral, sin mencionar un relevo generacional que es ya inminente, donde organizaciones como Juventudes R21 Michoacán, Acción Juvenil y la Red de Jóvenes por México buscarán arropar a jóvenes comprometidos con su Estado y municipios.