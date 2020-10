La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) anunció la suspensión temporal del maestro que durante una clase virtual humilló a uno de sus alumnos con síndrome de Asperger.

La Comisión de Honor y Justicia de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL informó que el profesor César Augusto Leal Chapa fue suspendido temporalmente luego que se viralizó un video en el que humilla a uno de sus alumnos con síndrome de Asperger durante una clase virtual.

Durante la reproducción de casi 10 minutos que se viralizó el pasado viernes 16 de octubre, se puede ver y escuchar como el profesor Leal Chapa evidencia al joven en diferentes ocasiones, por medio de comentarios que han sido señalados como discriminatorios.

“Eh cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano pinche burro, no te chifles wey, hazlo… la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados. Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual. Jesús hazlo, échalo andar, no nos interrumpas”

… mencionó Leal Chapa al joven.

Si bien los padres del alumno consideraron un “error” la forma en la que el docente se dirigió al estudiante no interpondrán ninguna denuncia en su contra.

Trascendió que directivos de la FIME se reunieron con los alumnos del profesor Leal y con sus padres de familia, a quienes la institución ofrecerá el apoyo necesario ante estas agresiones. No obstante, varios colectivos universitarios preparan una manifestación en la que exigirán que el docente sea separado definitivamente de la institución

Será este lunes cuando la Comisión de Honor y Justicia de la FIME, que está integrada por cinco maestros y cinco alumnos, determine la duración de esta sanción sea por un período determinado o durante todo el semestre.