El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que se realiza una prueba de COVID-19 todos los martes, por lo que mañana le corresponde someterse a otra, con la que se podría saber si José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), lo contagió o no, pues apenas el viernes pasado tuvo contacto con él y entre semana participa en las reuniones del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

“Me hago una prueba por lo general por semana para estar seguro, sobretodo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes. Mañana me corresponde. Llevo como unas seis u ocho. Y me cuido”, aseguró en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario mexicano reiteró que guarda la sana distancia con las personas y que no ha tenido ningún síntoma. “Desde el principio se ha mencionado que si hay tos, si hay calentura, si hay dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba. Son como los síntomas básicos. Yo no he tenido afortunadamente eso”, dijo.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, pidió a la población que no se confíe porque se trata de “una pandemia muy peligrosa”, la cual “causa mucho daño, mucho dolor, sobre todo se ensaña con quienes tienen más edad, padecimientos cardiacos, hipertensión, diabetes, lo que ya sabemos”.

“Y nos duele mucho que pierdan la vida mexicanos conocidos, amigos, familiares y no dejar de cuidarnos. No confiarnos, seguir todas las medidas que se recomiendan”, exhortó López Obrador.

Frente a la prensa, recordó que varios miembros de su Gabinete han contraído la COVID-19, sin embargo, precisó que “a algunos les ha pegado fuerte y a otros menos”.

“Ahora le afectó al Almirante Ojeda, pero hemos tenido comunicación con él. Está bien. Hablé con él ayer y antier. No tiene molestias mayores. Está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno pues todos los días en la mañana nos reunimos para la mesa de seguridad, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio. Entonces vamos a esperar a la prueba de mañana”, agregó.