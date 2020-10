Dmitriy Stuzhuk, un popular influencer ucraniano de fitness que negaba la existencia de la pandemia de COVID-19, contrajo el coronavirus durante un viaje a Turquía con su familia y ha fallecido por complicaciones de la enfermedad. La información fue confirmada por su esposa y madre de tres hijos, la también bloguera Sofía Stuzhuk.

En su última publicación de Instagram titulada “COVID, día 8”, que escribió días antes de su muerte, el hombre compartió la historia de su enfermedad con el objetivo de alertar a sus 1.1 millones de seguidores de la amenaza real de este virus.

“Quiero compartir cómo me enfermé y lanzar una enérgica advertencia a todos: también pensé que no había COVID-19 y que todo esto es relativo. Hasta que enfermé. ¡La enfermedad COVID-19 no es efímera! Es grave”, admitió Stuzhuk.

El influencer explicó que empezó a sentirse mal en el segundo día de su viaje a Turquía. “Me desperté en medio de la noche, porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Además, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad”, relató.

Stuzhuk asumió que su mal estado de salud podría ser el resultado del cambio del clima y de la dieta o, por ejemplo, del fuerte aire acondicionado en su habitación de hotel. Cuando regresó a Ucrania, el hombre decidió someterse a un examen médico y, “por si acaso”, también se hizo una prueba de COVID-19 que resultó ser positiva.

El bloguero pasó algún tiempo en el hospital, pero debido a las males condiciones del centro —pacientes tratados en el pasillo, falta de comida y de papel higiénico— decidió continuar con su tratamiento en casa. Su nivel de oxígeno era entonces de 94-96, por lo que los médicos se lo permitieron. Sin embargo, en casa el estado de Stuzhuk se deterioró rápidamente y el hombre falleció.

Este viernes su esposa Sofía anunció que el corazón de Dmitriy “se rindió”. En una emocionante publicación de Instagram, la mujer confesó que, aunque ambos se encontraban en medio de un divorcio, esta circunstancia “no atenúa el dolor”.