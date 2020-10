El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que en “política nada está escrito, más que lo ya pasó”, esto al ser cuestionado por el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los comicios de Coahuila e Hidalgo, subrayó que no existen invisibles, tal como se creían los miembros de la Cuarta Transformación.

El mandatario estatal afirmó que las elecciones del pasado domingo, 18 de octubre, son prueba de que la ciudadanía está harta del actual gobierno y buscan un cambio de paradigma ante la actual situación que se vive en todo en México.

No hay nada escrito, lo que se refleja es que no hay invencibles y que esa fantasía que acariciaban los referentes de Morena, no existe, más bien depende de qué candidatos se le presenten a la ciudadanía.