En consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y la ausencia de turismo en Michoacán, el sector artesanal sufre una fuerte crisis económica de la cual no han podido levantarse desde el pasado mes de marzo que inició la contingencia sanitaria, además no existe apoyo por parte de las autoridades de gobierno a este sector económico, así lo denunció el representante de más de 300 artesanos michoacanos, Mario Gaspar Rodríguez.

En rueda de prensa, el artesano patzcuarense aseguró que desde la llegada de la pandemia del coronavirus, el Gobierno del Estado y el Instituto del Artesano Michoacano (IAM) dejaron en el abandono a este sector económico, sin apoyos ni soluciones ante la falta ingresos en los bolsillos de los productores de artesanías.

“Los artesanos estamos en situación desesperada por lo prologando que ha sido esta crisis, no vemos alguna ayuda a este sector de Michoacán, hay quienes han cerrado sus talleres por la falta de recurso y se han ido a trabajar al campo”, lamentó.

Gaspar Rodríguez señaló que desde el pasado mes de junio, este grupo de artesanos elaboró oficios dirigidos al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y la titular del IAM, María Reyes Oseguera, en la búsqueda de apoyos a este sector, los cuales fueron ignorados, ya que hasta la fecha no hay respuesta a las demandas de los quejosos.

Por su parte, la artesana Martina Flores, del municipio de Uruapan, resaltó la importancia de los productores de artesanías en Michoacán, dijo que la tradición, historia y arte que lleva consigo la producción de sus materiales es algo que atrae a los turistas a visitar el estado.

“Nosotros tradición, cultura y arte, ni el Instituto del Artesano, ni la Secretaria de Turismo no ha abierto la boca para ver en qué nos pueden ayudar, me siento ofendida porque ahorita que ocupamos no tenemos ningún apoyo”, apuntó.

A través de la rueda de prensa hicieron un llamado a las instituciones a voltear a ver al sector artesanal en Michoacán, ya que sin ellos una parte de la cultura e historia del estado se pierde.