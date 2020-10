El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, subrayó que no caerá en las provocaciones de aquellos que buscan desprestigiarlo ante su aspiración de llegar a ser el candidato a la gubernatura de Michoacán por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los próximos comicios del 2021.

No voy a caer en confrontaciones con nadie, eso está olvidado, está en el pasado, ya no, nosotros vamos a ser de manera positiva en todo.

Esto luego de que cinco consejeros estatales de Morena — la diputada federal Ana Lilia Guillen; la diputada local Zenaida Salvador Brígido; Juan Pérez Medina, ex líder de la CNTE; Fidel Calderón Torreblanca, ex diputado federal; y Roberto Pantoja Arzola, delegado de la Secretaría del Bienestar en Michoacán — conformarán un bloque opositor para cerrarle el paso a Morón Orozco y al senador Cristobal Arias Solís en sus aspiraciones a la gubernatura por Morena.

Al ser cuestionado, el alcalde moreliano negó estar realizando actos proselitistas previó a los tiempos estipulados en la ley y precisó que sus giras en fines de semana al interior del estado son actividades permitidas en la constitución sin gastos al erario público, ya que resaltó todo aquel acto realizado se pagó con recurso propio.

Yo estoy gobernando, no me preocupa lo que digan, cumpliendo con mis responsabilidades, la constitución me permite los fines de semana hace otro tipo de actividades, (…) pero yo no tengo campaña política.