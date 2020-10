El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que aunque no es deseable que haya rebrote de coronavirus en el país, en caso de que haya, espera que ocurra de manera parcial y descartó el regreso al confinamiento.

Durante la rueda de prensa matutina del Presidente, López-Gatell explicó que el uso del semáforo de riesgo es un mecanismo para estimar el peligro que tiene la ciudadanía de infectarse, de propagaciones locales y de orientación a autoridades sanitarias.

“Esperemos que no, lo ideal es que no haya rebrote o que si hay, se dé de manera parcial, en algunas entidades, lo deseable es que no ocurra en ninguna, en esencia el uso de semáforo de riesgo COVID es eso, un mecanismo para estimar el riesgo que presentan las personas de tener infección, de propagaciones locales y la orientación de las autoridades sanitarias estatales”.

Además, detalló que el mecanismo del semáforo tiene como propósito equilibrar la protección de dos grupos de bienes públicos, los prioritarios que son la salud y la vida. Respecto a la parte económica, el Subsecretario López-Gatell destacó que no se puede mantener el confinamiento a perpetuidad.

“Es muy previsible que pudiera presentarse con la temporada de influenza un repunte de casos COVID, no se ha presentado, tenemos 11 semanas con tendencia a la baja, pero podría surgir un cambio, por eso vamos a mantener la capacidad hospitalaria”, agregó.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (Ssa), México cuenta con 821 mil casos confirmados de la COVID-19 y 83 mil 945 muertes; el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial de número de decesos.