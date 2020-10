Como parte del esfuerzo para lograr una nueva realidad en Michoacán, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, logró que los tres Poderes del Estado, los gobiernos municipales, sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos cumplan con la contratación, del tres por ciento de su plantilla laboral, de personas con alguna discapacidad.

Todos aquellos que reciben recurso del estado, tendrán que incluir, de cada 100 empleados, tres personas con discapacidad, no se trata de dádivas, no se trata de limosnas, se trata de inclusión, que en base a sus capacidades se les otorgue una función laboral, con todos sus beneficios, se trata que en base a sus capacidades se le otorgue un empleo para que pueda ser el sustento de sus hogares.

Luego de más de 19 meses de haber presentado la propuesta, el Pleno aprobó la reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que presentó el legislador, quien señaló que, de acuerdo a cifras del INEGI del 2017, en Michoacán cerca de 250 mil personas que viven con alguna discapacidad se encuentran desempleadas. Además, indicó que, en base a un estudio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del total de la población económicamente activa, las personas con discapacidad contratadas, solamente representan el uno punto 12 por ciento.

Informó que cada año el Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, contemplado en la norma, tendrá la atribución para solicitar la información de lo referente a las convocatorias y a la contratación de la planta laboral en puestos de la administración pública. De esta forma, se elaborará un informe anual desglosado, con el padrón de las personas contratadas, el cual deberá ser remitido durante el mes de enero al Congreso del Estado para su conocimiento.

Desde el año de 2014, que se publicó esta Ley, me atrevo a decir que no se le había querido hacer una reforma de fondo, que le permita cobrar vida y su correcta aplicación, no estamos hablando de cuotas, estamos hablando de que conforme a su perfil puedan desarrollar sus capacidades y ejercer una función pública.