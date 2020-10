Para confrontar al Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), grupo que exige la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, simpatizantes del mandatario convocaron a “La Marcha del Millón” para mostrarle su respaldo.

La cita es el sábado 24 de octubre a las 13:00 horas en el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

La convocatoria ya hizo eco en las redes sociales con el hashtag #LaMarchaDelMillon.

También hubo quien dijo que no asistiría, pero no por falta de ganas, sino por la emergencia sanitaria.

Por la mañana, simpatizantes de López Obrador acudieron a Palacio Nacional a convocar a la marcha y, de paso, recordarle a Frena que más de 30 millones de mexicanos votaron por el presidente.

“Ellos creen y dicen que el presidente está solo, pero no. No, señores, aquí está el pueblo, fuimos 30.5 millones de mexicanos que salimos a votar de manera democrática por un cambio y este cambio lo tenemos y hay que respaldarlo”, gritó la voz detrás del megáfono.

Yo no participaré en la MARCHA DEL MILLÓN del 24 de octubre por las siguientes razones:

1. La emergencia COVID no ha pasado

2. 1 millón NO es una meta realista

3. No hay causa de peso para marchar

4. AMLO no lo pide, ni apoya

Si lo haces, no lleves niños ni personas mayores.

— Laura Ulloa ❤️🇲🇽 CANCÚN (@LauraUlloa_CUN) October 5, 2020