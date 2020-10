El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, acompañado de las secretarias de Turismo y de Salud, Claudia Chávez López y Diana Carpio Ríos, respectivamente, anunciaron este jueves ante el Comité Estatal de Seguridad en Salud, que en Michoacán se realizará una Noche de Muertos apegada a las normas de la Nueva Convivencia.

Primero están la vida y la salud y a partir de ello haremos lo demás, en el marco de lo manejable y que no nos afecte. Se busca no detener actividades para una fecha tan importante, porque está arraigada en nuestra comunidad, pero que no nos perjudique.

En su participación, la secretaria de Turismo informó que el Tianguis Artesanal de Uruapan quedó suspendido y en su lugar serán promocionadas las artesanías de cada una de las comunidades para que sean vendidas en su propio lugar de fabricación.

EL Tianguis Artesanal se suspenderá y se impulsará la venta local de los artesanos en cada una de sus comunidades para que así se dispersen los turistas en los municipios. También se promocionará la cocina tradicional. Las artesanías se venderán en los propios talleres de su elaboración”.

Añadió que no habrá venta de alcohol para prevenir accidentes y así no saturar los hospitales con otro tipo de atención médica diferente al covid-19.

Claudia Chávez expuso que en todos los sitios habrá de forma obligatoria toma de temperatura, uso de gel antibacterial y empleo de cubrebocas, aunado a los señalamientos contra la enfermedad y con el recordatorio de la utilización de las medidas sanitarias vigentes.

También comentó que en los panteones habrá un acceso controlado para que no ingrese una gran cantidad de personas y los visitantes que entren no se queden por más de 20 minutos al interior, aunado a que afuera de los cementerios no podrá haber puestos ambulantes de ningún tipo que generen concentración de personas.

“Nos reunimos con las autoridades de los municipios que tienen mayor concentración de visitantes durante la Noche de Muertos, que son: Tzinztzintzan, Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Uruapan, y en conjunto planeamos una celebración apegada a las normas de la nueva convivencia.

“En esta ocasión está fecha no será igual que las anteriores y pedimos a la sociedad que vista cada lugar que respete las medidas sanitarias y el aforo reducido en los panteones para no tener repercusiones graves en cuanto a los contagios”, recalcó la titular de la Secretaría de Turismo.

Finalmente, Diana Carpio puntualizó que la pandemia sigue viva y llamó a la gente a no relajar las medidas sanitarias para no tener más enfermos y defunciones en la entidad.