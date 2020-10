Mónica García Villegas, ex directora del Colegio Enrique Rébsamen, compareció hoy como parte del juicio en su contra por la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores y siete adultos, tras el derrumbe en el inmueble en el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Tras una audiencia ante un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México se estableció que el próximo miércoles 14 de octubre se dará el fallo final de la sentencia a la que podría ser condenada, así como el monto económico de reparación del daño para los familiares de las víctimas.

En la audiencia sólo estuvo presente una víctima indirecta, mientras que los tres ex peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ de CdMx), quienes habían sido llamados a comparecer, no asistieron de nueva cuenta debido a que no se les pudo localizar. “El día de hoy se difirió la audiencia toda vez de que tres peritos no se presentaron, ya nos desistimos, y sin embargo se señaló para el próximo miércoles a las ocho de la mañana para terminar con este asunto.

Se le va a dar el derecho a la maestra Mónica para declarar si es que ella quiere y pasamos a alegatos de clausura y fallo final sobre la individualización de la pena y reparación del daño.

“El miércoles es cuando se determine en definitiva y se dé el fallo; ya la sentencia total porque ella ya fue declarada culpable y ahorita es cuestión de la pena y de la reparación del año”, dijo Mario Alberto García, abogado de los padrescia.

“La maestra está tranquila; sabe lo que se avecina” Rosendo Gómez, abogado de García Villegas reiteró que apelarán la sentencia del juez y solicitar un amparo directo para que su clienta quede en libertad. Asimismo, dijo que la ex directora está tranquila. “La maestra está tranquila, ya sabe lo que se avecina, no perdemos la esperanza de lograr algo con los alegatos que presentaremos favorables a la causa” Rosendo Gómez, abogado de Mónica García Villegas De acuerdo con la defensa de García Villegas, la Fiscalía General de Justicia capitalina prevé pedir como reparación del daño 1 millón 700 mil pesos por proyecto de vida, sumados a los gastos funerarios y psicológicos, por víctima.

En anteriores audiencias, la defensa de García Villegas ha manifestado que ella “está tranquila y está consciente de que el fallo será su contra”.

De acuerdo con su abogado Rosendo Gómez, su clienta “ha estado muy ansiosa porque todas las audiencias de esta etapa fueron audiencias muy emocionales, tuvo contención sicológica durante todas y cada una”. Asimismo, en este proceso ha solicitado que la ex directora comparezca aislada, para no estar frente a los padres de los menores que perdieron la vida tras el colapso del inmueble.

La maestra estará en un área independiente y se conectará a una cámara para estar virtualmente presente durante la audiencia con los padres de los niños fallecido en el colegio.

El 17 de septiembre pasado el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable de homicidio culposo a García Villegas. Durante aquella audiencia se expusieron los alegatos de clausura que presentaron las partes involucradas.

La fiscalía de la ciudad solicitó 57 años de pena privativa de libertad contra la propietaria del inmueble habilitado como colegio privado, luego de que el Ministerio Público logró obtener un fallo condenatorio por los delitos de homicidio culposo y de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables.

Padres de los menores fallecidos han exigido justicia por la pérdida de sus hijos y que el fallo del juez “sea un precedente que deje claro que no cualquiera juegue con la vida de la gente”.

García Villegas fue detenida el 11 de mayo de 2019 en un restaurante en la alcaldía Tlalpan, luego de casi dos años sin que se conociera su paradero, esto de acuerdo con la información proporcionada por la entonces titular de la Procuraduría de la capital, Ernestina Godoy.