La tormenta tropical Delta se formó este lunes en el Caribe, al sur de Jamaica, y va a seguir fortaleciéndose en su viaje hacia el Golfo de México, por lo que probablemente tenga categoría de huracán cuando este martes toque la parte occidental de Cuba.

Delta se suma a la tormenta tropical Gamma, que sigue rondando la Península de Yucatán y podría tocar tierra en su parte noreste el martes o miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El centro de Delta se encuentra a 210 kilómetros al sur de Negril, en Jamaica, y a 440 kilómetros al sureste de la isla Gran Caimán.

Sus vientos máximos sostenidos llegan a 65 kilómetros por hora y se mueve en dirección oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Tropical Storm #Delta has formed over the northwestern Caribbean Sea. Additional strengthening is likely and the system is expected to be at or near hurricane strength when it pass near or over western Cuba late Tuesday or early Wednesday. Latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/qBJJdAh6Ze

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020