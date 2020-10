El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, que creó la primera vacuna contra el COVID-19, Sputnik V, ha afirmado que está listo para ayudar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente diagnosticado con coronavirus, si acude a las autoridades rusas en busca de asistencia.

En una conversación con RIA Novosti, el director del Centro Gamaleya, Alexánder Guíntsburg, ha recomendado a todo el personal de la Casa Blanca vacunarse con Sputnik V.

Este viernes, el mandatario norteamericano ha informado a través de su cuenta de Twitter que él y su esposa Melania han dado positivo al SARS-CoV-2.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

