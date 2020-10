La activista Erika Martínez denunció que una de las mujeres policías hizo tocamientos a una de las feministas que se manifestó el lunes 28 de septiembre en calles de la Ciudad de México, para exigir la legalización del aborto.

Martínez fotografió el momento en el que la policía mete su mano por debajo de la falda de la joven, quien intenta cubrirse con un tubo.“Se ve que una policía está tocando la entrepierna de una chica, esa no es una represión, es un abuso sexual literal por parte de las autoridades, entonces, ¿cómo nos vamos a defender nosotras como mujeres?”, dijo la activista.

Erika Martínez, quien fue una de las primeras mujeres en tomar las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir justicia por la violación sexual que sufrió su hija, contó que la agresión de las feministas a las uniformadas, fue en defensa propia, luego de que las violentaron, no sólo con golpes, sino sexualmente.

“Las chicas no van a permitir ser violentadas, la violencia no había sido directamente hacia las policías, se pintaban y se rayaban monumentos, las paredes, los vidrios, no había sido directo, hasta estos días, en los que las chicas han sido violentadas por las policías”, añadió.