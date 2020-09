El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, reiteró que para este 30 de septiembre, no se permitirá la realización de bailes, jaripeos o eventos que convoquen y conglomeren a una gran cantidad de personas en espacios privados de la capital michoacana.

“Como no la hay en ninguna parte del país, no hay ninguna autorización para eventos de carácter masivo, deportivo, de espéctaculos, de fiestas tradicionales, ni de ningún tipo, todavía no lo permite el semáforo”, sentenció.

Esto luego de que circulara en redes sociales un póster para la supuesta realización de un jaripeo, la noche de este miércoles, como parte de los festejos en conmemoración al natalicio de José Maria Morelos Í. Pavón, el cual se realizaría en el Pabellón Don Vasco.

Arróniz Reyes resaltó que cualquier evento que se encuentra anunciado para este día no está autorizado por el Ayuntamiento, aseveró que no se permitirá la realización de ningun evento que ponga en peligro la salud de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, en días pasados negó que habrá Ley Seca para la capital michoacana durante este día, pues que la sociedad moreliana ya aprendió a las medidas a sanitarias a seguir durante los festejos de los días patrios, evitando conglomeraciones masivas y/o excesos.