Para la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Cristina Portillo, resulta fundamental que de cara a los retos que enfrentará la entidad en los próximos meses, se construya una agenda de acuerdos mínimos entre los poderes del estado, sin embargo lamentó la ausencia del gobernador en la entrega del informe de su quinto año de mandato. “La ausencia del gobernador ante esta soberanía rendir su informe es una oportunidad inmejorable para dialogar que puede diluirse. Nosotros, los legisladores, representantes legítimos del pueblo michoacano, estamos mandatados a revisar el legado que su gobierno ha dejado para Michoacán”

Al recibir al secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, quien acudió en representación del gobernador a entregar por escrito el informe de gobierno, la diputada morenista recordó el paso de Melchor Ocampo al frente del ejecutivo estatal y dijo que ese ejemplo de diálogo entre poderes es el que debe prevalecer en momentos difíciles. “Rectitud, actividad y constancia eran los grandes valores que Ocampo deseaba a los legisladores y son verdaderamente los que debemos poner por delante antes de cualquier deseo mezquino que nos confronte o que nos divida.”

Al inicio de su intervención, Portillo Ayala exigió castigo ejemplar para los agresores de mujeres y pidió un minuto de silencio por todas las michoacanas que han sido víctimas de vejaciones a sus derechos y a su paz.

La morenista pidió al secretario de finanzas llevar un mensaje de unidad al gobernador. “Michoacán no tolera ya experimentos basados en protagonismos o vanidades, no podemos permitirnos errores que tengan como motivación el calculo o la rentabilidad electoral, no hay tiempo para dedicarnos a medir la ganancia de tal o cual decisión en favor de intereses de grupo o de facción”, remarcó.

Finalmente la diputada dijo que se revisará a fondo lo contenido en el quinto informe de gobierno, sin embargo dijo “esperamos que está ausencia pueda resarcirse en los próximos 14 días y que el gobernador acuda a rendir su informe de gobierno, una vez que su salud se haya reestablecido completamente”, ya que señaló: “el diálogo entre poderes fortalece la vida democrática y la pluralidad, su cancelación es negarnos la posibilidad de intercambiar ideas y reflexiones que legitimamente se sustentan en matices sobre el devenir de las problemáticas de la entidad”