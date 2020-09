Este 2020, TikTok se coronó como la aplicación más descargada, con más de 104 millones de instalaciones en los dispositivos móviles, llegando a desplazar a WhatsApp. Por eso es muy curioso cuando se conoce a alguien que no ha escuchado de ella, pero gracias a esa red social Derlin Newey, un jubilado estadunidense que recibió un enorme gesto de varios usuarios de la plataforma de vídeos.

Ocurrió en Utah, Estados Unidos. Derlin Newey tiene 89 años y sigue trabajando como lo ha hecho durante toda su vida. Actualmente trabaja 30 horas a la semana repartiendo pizzas de la marca Papa John’s para completar sus exiguos ingresos. Nada le hacía esperar que iba a recibir una entrega sorpresa de unos clientes habituales de su ruta, ni mucho menos que le iban a dar una “propina” de 12 mil dólares (cerca de 268 mil 327 pesos).

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews

🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 23, 2020