La diputada local, Tere Mora Covarrubias, presentó una iniciativa con la finalidad de que se aumente la sanción en el caso del tipo penal de amenazas, así como en el de lesiones y homicidio, cuando estos son consecuencia directa de una labor de defensa de derechos humanos o vinculadas con la participación ciudadana.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), señaló que, con esta iniciativa, también se pretende que la participación ciudadana en temas de gobierno, que poco a poco se ha logrado, no se pierda, que aquellos que son activos dentro de sus comunidades o sus grupos no desistan, que lo qué se busca es alentar y no generar miedo en quienes deciden involucrarse de las cuestiones públicas.

Cada vez más, los ciudadanos se informan sobre las obligaciones de sus autoridades y sobre esta plataforma están atentos a que se cumpla la ley, así, mediante escritos que exigen el cumplimiento de ésta, muchos ciudadanos inician esta su camino en los asuntos públicos, un ejemplo directo de ello es en los municipios en dónde se tienen a las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos, mejor conocidos como Encargados del Orden o Jefes de Manzana, según corresponda, vecinos que deciden participar de los temas que les son de interés por pertenecer a la demarcación territorial que representan, personas que dedican su tiempo, su trabajo y en muchas ocasiones hasta sus propios recursos por lograr objetivos importantes de desarrollo o mantenimiento de sus colonias.

En ese sentido, la legisladora local señaló que también se tiene a aquellos que se encuentran agrupados en asociaciones civiles, sin fines de lucro, que impulsan temas de interés social, sean determinados, es decir, que parecería no son de gran impacto, o bien, genéricos, refiriéndose a que impactan a grandes sectores sociales. Todos, que también se avocan a los temas, incluso dedicándoles más tiempo que a otros temas, como los personales o familiares.