“Mejor regalo de cumpleaños no pude recibir, regresar a casa este día con mi familia, después de vencer el COVID-19”, así lo manifestó una mujer dada de alta por mejoría en el Hospital General de Apatzingán, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Después de 5 días de estancia hospitalaria, una mujer de 47 años de edad con obesidad, se sumó a la larga lista de pacientes, 75, que han regresado a sus hogares bajo supervisión médica, al ganarle la batalla al COVID-19.

Lo anterior ha sido posible gracias al trabajo comprometido de un equipo multidisciplinario que brinda atenciones de calidad humana a los usuarios que son ingresados al nosocomio a causa de este virus.

Importante mencionar que las personas con comorbilidades como obesidad, hipertensión y diabetes, pueden presentar mayores complicaciones en caso de contraer COVID-19, por lo que la SSM invita a llevar un estricto control de sus padecimientos.

Mientras no exista cura o vacuna contra el COVID-19, el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas más efectivas para evitar contraer el virus.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.