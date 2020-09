Jessica González Villaseñor es una joven de 21 años que salió de su vivienda ubicada en la colonia Martines de la Plaza Morelia, minutos antes de las 17 horas, del pasado lunes 21 de septiembre, siendo esta la última vez que fue vista por sus familiares; a casi dos días del hecho Jessica continúa desaparecida.

Familiares y amigos de Jessica, así como colectivos feministas salieron a las calles de Morelia, ocuparon la avenida Francisco I. Madero exigiendo la aparición de vida de la joven docente, que recién egresó de la licenciatura en educación primaria.

Al grito de “Ni una más, ni una desaparecida más”, las paredes de cantera del Palacio de Gobierno retumbaron ante la protesta por la búsqueda de quien saliera de su casa acompañada de Diego Melgoza, un joven de 18 años a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) ha intentado contactar por lo menos en dos ocasiones, sin respuesta, afirmó el hermano de la desaparecida, Cristóbal González.

“Sabemos quien fue la última persona con la que estuvo, pero él no ha querido ir a declarar, a pesar de qué hay cosas que él sabe, porque él fue la última persona que lo vio, necesitamos que un juez federal apruebe la revisión de su Whatsapp y poder implicarlo a él en su desaparición”, aseveró.

La tarde el pasado lunes 21 de septiembre, Jessica González Villaseñor salió de su domicilio para irse con Diego Melgoza, él pasó por la joven en un vehículo Jetta — del cual se desconocen placas para su posible ubicación — esta fue la última vez que la joven profesora fue vista.

En la manifestación realizada sobre la avenida Francisco I. Madero, los sollozos de desesperación no se hicieron esperar, los familiares y amigos de la víctima gritaron exigiendo justicia, su hermano se dijo esperanzado de que las autoridades cumplan con su papel, de que Jessica regrese sana y salva a casa.

Cristobal González urgió a las autoridades de seguridad y a la sociedad civil a colaborar en la búsqueda de Jessica, ya que señaló que es increíble que las mujeres en Michoacán sigan desapareciendo.

“Parece que la gente no sabe en la realidad que estamos viviendo, como mujeres es súper estúpido que no puedan vivir, salir, hacer nada por el miedo de ser mujeres, de ser atacadas, la gente no hace nada, por eso no no vamos a quedar callados, es por todas las mujeres y por Jessica, no nos vamos a quedar callados”, lapidó.

Ante cualquier información que pueda dar con el paradero de Jessica, se pide a la ciudadanía comunicarse a la Fiscalía General del Estado.