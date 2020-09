En un evento en el cual estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados del Estado, Octavio Ocampo Córdova, así como por la presidenta de la JUCOPO y coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Cristina Portillo, además del presidente de la Canacintra Morelia, Abelardo Pérez Estrada, entre otros personajes del sector político y social del municipio y el Estado, el Diputado Fermín Bernabé, emitió un mensaje a los morelianos, en el cual resaltó el compromiso de trabajar por el bienestar de todos.

De igual forma, el legislador de la 4T destacó las 15 iniciativas presentadas, en materia de seguridad, sustentabilidad alimentaria, económica y de recaudación; electoral, de equidad y paridad de género e igualdad sustantiva; Laboral, y de participación ciudadana.

Con gran preocupación me he percatado que en este tiempo difícil en que las necesidades son muchas y que en el Estado contamos con un gran número de personas que no cuentan con el mínimo indispensable ni siquiera para procurarse sus alimentos… Por ello presenté Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento y Recuperación Integral de Alimentos y Donación para el Estado de Michoacán de Ocampo, misma que sienta las bases para que autoridades y sociedad civil de manera conjunta y coordinada se organicen a efecto de abaratar costos y darle utilidad a los alimentos inhibiendo el desperdicio de los productos alimentarios, otorgándolo a las personas que más lo necesitan.