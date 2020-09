En la isla de Janitzio en Pátzcuaro, Michoacán prohibió la entrada de turistas durante las festividades de Noche de Muertos — los días 31 de octubre y 01 de noviembre — como una estrategia para mitigar los contagios de COVID-19, no obstante, en la ciudad de Pátzcuaro aún se estudia la posibilidad de llevar a cabo los festejos de la Noche de Ánimas, reconoció el alcalde, Victor Baez Ceja.

En rueda de prensa, el edil admitió en este momento — a la tercera semana de septiembre — no existen condiciones para llevar a cabo esta festividad de manera tradicional, sin embargo, la determinación formal se tomará el próximo jueves 15 de octubre, en conjunto con la Secretaría de Salud de Michoacán y el Gobierno Federal.

Refirió que en caso de que se permita llevar a cabo la celebración, esta se acotara a un reducido número de visitantes, mediante cercos sanitarios y aforos controlados, además de que se plantea que en caso de que se permitan la instalación de expositores artesanos y cocineros, esto serían únicamente de Pátzcuaro, esto con la finalidad de evitar contagios de COVID-19.

En el caso de la isla de Janitzio, epicentro de la celebración de Noche de Animas, Baez Ceja puntualizó que fue la propia gente de la comunidad quienes tomaron la determinación de no permitir la visita de turistas, ya que consideraron que no era necesario celebrar con personas ajenas, “preferimos la tradición y no el dinero”, apuntó el secretario del consejo de vigilancia de la isla de Janitzio, Lionel Gabriel Campos.

En este sentido, el edil refirió que se espera que las otras siete islas del lago de Pátzcuaro — Yunuen, Pacanda, las dos islas Urandeses, Tecuena, Tecuanita, Jaracuaro — se sumen a la prohibición de visitantes, determinación que se tomará por cada demarcación.

Tan solo en 2019, durante los festejo de la Noche de Muertos — del 31 de octubre al 02 de noviembre — se estimó la visita de 300 mil personas dejando una derrama económica en el municipio y sus islas de alrededor de 280 millones de pesos, recurso que se ve comprometido este año por el coronavirus.

Al corte de esta redacción, Pátzcuaro acumula 668 casos positivos del virus SARS-Cov-2, de los cuales 80 son casos activos, además de 49 defunciones a causa de la enfermedad; la ocupación hotelera es del 50 por ciento, según datos del presidente municipal.

Victor Baez exhortó al Gobierno del Estado a coadyuvar con las autoridades locales para romper la cadena de contagios, así como darle seguridad en materia sanitaria a quienes visitan estas ciudades, por esencia turísticas.