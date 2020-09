Gente rara hay en todo el mundo, a estas alturas ya nada -o casi nada- nos puede sorprender.

Recientemente se dieron a conocer en redes dos increíbles fotografías tomadas en Inglaterra de un hombre con una serpiente en el cuello.

Lo increíble es que quien tomó las instantáneas relató que el animal -al parecer- le servía como ‘cubrebocas’ al dueño para protegerse del Covid.

De acuerdo con el Manchester Evening News, el pasajero que cubría la ruta entre Swinton y Manchester se llevó una sorpresa cuando se subió un hombre con una serpiente a modo de cubrebocas.

En un momento durante su viaje el individuo se quitó la serpiente de su cuello y le permitió enroscarse alrededor de los pasamanos ante la mirada atónita de otras personas.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

Credit – Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw

— mcrfinest (@McrFinest) September 15, 2020