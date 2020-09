No, no eres tú ni tu celular ni tu compañía de internet, Instagram y Facebook se han “caído”, repetimos, se han caído. Y como ya es costumbre, los usuarios corrieron a Twitter para quejarse y crear memes.

La falla tiene aproximadamente unos 15 minutos y, como los pingüinos del video, poco a poco vemos a más gente quejándose y preguntándose si se cayeron las redes sociales.

Seguro te sentiste identificado:

When Instagram is down and you check twitter for confirmation #instagramdown pic.twitter.com/nwYPuSHZ9A — Patty K (@pattyk_xo) September 17, 2020

Estamos casi seguros que fuiste a Twitter a revisar si eras el único con problemas: