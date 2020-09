Por sobrepasar el aforo permitido acorde al semáforo epidemiológico — al 50 por ciento — el Gobierno de Morelia en conjunto con la Guardia Nacional clausuró el bar Rojas Pop, informó el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes.

El funcionario municipal precisó que como resultado de los operativos de inspección de comercios con licencias de tipo C, en aquellos que se permite la venta de bebidas alcohólicas, sólo Rojas Pop fue clausurado y otro bar de nombre “Mamá No Lo Sabe!” fue infraccionado por no respetar la sana distancia entre los clientes.

En el caso de aquel centro nocturno que fue clausurado, este permanecerá cerrado hasta el final del mes de septiembre, cuando la administración municipal decida si es meritorio realizar una clausura permanente debido a constantes faltas al reglamento de comercios con venta de bebidas alcohólicas; en el caso de aquel infraccionado solo es necesario pagar una multa.

Arróniz Reyes resaltó que gracias a la coordinación con la Guardia Nacional para la realización de este operativo, tampoco hubo mayores inconvenientes en el trato con locatarios y clientes de los mismos.

En el caso de fiestas en inmuebles privados, el secretario del Ayuntamiento negó tener reportes de grandes aglomeraciones, ya que dijo es un área que le compete a la Policía de Morelia.