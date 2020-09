Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, invitó a los mexicanos y mexicanas a seguir el Grito de Independencia a través de las redes sociales, televisión y radio; así como a guardar la sana distancia durante la celebración, aún en sus domicilios.

“Pedirle a todos que guarden sana distancia, aunque estén en sus domicilios. Es una ceremonia que se puede ver por televisión, se puede escuchar por radio. Podemos participar desde nuestros domicilios, podemos participar con la distancia correspondiente, sin acercarnos mucho, y recordar esta gesta histórica de nuestro pueblo y de nuestros padres y madres de nuestra Patria”, manifestó el mandatario mexicano.

El mandatario aprovechó su mañanera de este 15 de septiembre para recordar que, el Grito de Independencia lo dará en punto de las 23:00 horas. Igual que año pasado, dijo, dará 20 “vivas”.

“Invito para que participen todos los mexicanos a las 11 de la noche. Va a haber la ceremonia, igual que el año pasado, 20 vivas, nada más que hay unos nuevos. 20 vivas, que invito a todos a gritar. Invito a todos a que festejemos nuestra independencia nacional”, expresó.

Esta, agregó, “va a ser una noche interesante”, porque “estamos padeciendo por la pandemia”; así que “vamos a recordar eso también, recordar a los fallecidos, a sus familiares, abrazarlos, tenerlos siempre en nuestro corazón”.

Además de recordar a las víctimas del coronavirus, “al mismo tiempo (vamos) a levantar el ánimo, porque es mucha la fortaleza de México, la grandeza de nuestro pueblo”, agregó.

Razón por la cual se encenderá la “antorcha de la esperanza” en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, “porque la esperanza es una fuerza muy poderosa”, dijo.

Por otra parte, señaló que mañana se llevará a cabo un desfile militar “muy particular, porque no van a ser muchos elementos”. Además, reveló, no estará en el balcón de Palacio Nacional, sino en un templete que se va a poner frente a la puerta principal.

“Vamos a lleva a cabo la ceremonia y la entrega de los premios a los héroes que están ayudando a salvar vidas. Sí va a haber representantes de todas las fuerzas, tanto de la Marina como de la Secretaria de la Defensa y de la Guardia Nacional”, informó.