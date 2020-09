La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, aseguró que el pueblo mexicano no está dispuesto a perdonar a los ex presidentes por los excesos que cometieron en su respectivos sexenios. Consideró que solo el pueblo tiene el derecho a decidir sobre si se debe o no juzgar a los ex mandatarios.

Afirmó que la respuesta de la gente a la consulta sobre juzgar a los presidentes fue positiva: “se consiguieron miles de firmas ya que la gente se siente ofendida de tanta impunidad que había en el pasado”.

Añadió que “Morena está construyendo una forma nueva de gobernar. Por eso es importante consolidar este tipo de mecanismos democráticos donde la gente decide”.

Desde su punto de vista, hay que gobernar obedeciendo al pueblo.