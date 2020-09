Desde el aislamiento luego de haber dado positivo a COVID-19, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo compartió su experiencia y pidió a las y los michoacanos defender la vida y obedecer las indicaciones de los expertos en salud para evitar que se disparen los contagios por el virus.

“Sé que como yo, hay mucha gente que le toca enfrentar de cara el peligro porque tienen que desarrollar actividades que no se pueden parar, pero también, hay muchas personas que pueden elegir no exponerse para evitar el contagio, porque no necesitan salir por trabajo o una urgencia, a estas personas les quiero pedir nuevamente, que no asistan a lugares donde haya concentraciones de gente”, dijo el Gobernador.

Desde su despacho en Casa de Gobierno, el mandatario envió un mensaje a las y los michoacanos para reiterarles que el virus del COVID-19 sigue latente, y es necesario que las personas se protejan con toda responsabilidad.

“No es momento de relajarnos todavía, ni en lo individual, ni en las familias, y mucho menos como sociedad”, afirmó Silvano Aureoles.

El Gobernador agradeció las muestras de solidaridad y empatía, y comentó que aunque en su caso, el contagio se pudo detectar de manera oportuna y los síntomas que presenta son leves, además de que sigue en todo momento las indicaciones de los expertos salud.

“Las y los médicos a los que he recurrido son parte del equipo estatal que cuida de la salud de todos en Michoacán. En manos de ellas y ellos está mi salud, pero desde luego también en las mías. Yo sigo sus órdenes al pie de la letra”, aseguró.

Por ello, el Gobernador insistió en su llamado a usar el cubrebocas en los espacios públicos, abiertos o cerrados.

“Es necesario adoptarlo ya como una medida de seguridad personal y responsabilidad social, lo mismo que lavarnos las manos continuamente y mantener la sana distancia”, afirmó.

Refirió que, en el país la cifra de 70 mil muertos debe hacer reflexionar a la sociedad, porque no hay justificación que valga de las personas que se arriesgan, ya que al volver a sus casas pueden llevar el contagio y poner en riesgo la vida de sus familiares o amigos.

Destacó que aunque hay buenas señales sobre las vacunas y experimentos con medicamentos para tratar el COVID-19 el peligro sigue presente.

“Tenemos que redoblar esfuerzos para evitar un repunte en las estadísticas, tenemos que defender la vida y no hay mejor manera que la prevención y en caso de contagio, como me pasó a mí, siguiendo al pie de la letra las órdenes médicas”, finalizó.