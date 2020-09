Es obvio que estaba todo ensayado, lo hicieron programado, planeado y presupuestado, aseguró Cristobal Arias Solís, senador de la República ante la manifestación de la Red de Colectivas Feministas que irrumpió esta mañana en su contra en la rueda de prensa que el líder de la bancada de Morena en la cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo ofrecía en un hotel del centro de Morelia.

Esto debido a que según él, es el candidato más fuerte al gobierno del estado por parte de Morena, intuyendo que Raúl Morón Orozco, alcalde de Morelia, fue uno de los organizadores del episodio, ya que en otras ocasiones ha promovido ataques en contra de su persona, consideró el senador.

Los elementos de su propio ayuntamiento y otras personas que me reservo los nombres, como fuentes así como ustedes periodísticamente hablando, me han dicho de la serie de ataques que han estado lanzando anónimos y no tan anónimos.