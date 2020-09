Julieta Barrionuevo también conocida como #LadyArgentina difundió una carta en la que explica el incidente en el que ella y su pareja aparecen discutiendo con personal del Gobierno de la Ciudad de México y una vecina de la colonia Hipódromo Condesa a que llamó ‘india horrible’.

Aunque hayan salido esas palabras de mi boca, jamás fue mi intención comportarme de manera discriminante y racista, sino que fue una agresión producto de un enojo no pensado”, expresó.

La mujer comenzó el texto pidiendo una disculpa por el altercado.

Primero que nada, quiero pedir una sincera disculpa por llamar a la señora de la forma en que la llamé y a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por mi comentario. La expresión que utilicé fue producto de la ira ante una acción que yo sentí invasiva e irrespetuosa hacia mi persona y no refleja en lo absoluto el sentir que tengo por los mexicanos”, se lee en la carta.

El texto fue publicado a través de su cuenta personal de Facebook de Julieta Barrionuevo, en ella detalló que cuestionó porqué se cortaría la rama de un árbol, lo que ocasionó que la vecina se acercara y comenzara a grabarla con su celular.

“Traté de hablar con ella y no respondía, sólo me filmaba. Ella no dialogaba, no me respondía, sólo me filmaba”, prosiguió la mujer.

Aseguró que en otros momentos ha estado en desacuerdo con dicha vecina por el tema de la poda de árboles y dijo estar consciente de que estas tareas de mantenimiento se deben llevar a cabo por seguridad vecinal.

‘Lady Argentina’ dijo que su pareja en ningún momento agredió a la vecina, como se puede observar en el video difundido en redes sociales, sino que con un ‘movimiento involuntario’ ocasionó que el celular con el que eran grabados cayera al piso.

Ante esta situación, mi pareja, que no es argentino sino mexicano, sintió una falta de respeto y quiso que dejara de grabar con el celular con el movimiento involuntario de la mano, pero en ningún momento la golpeó a ella”, detalló.

La mujer será requerida por el Instituto Nacional de Migración para verificar su situación migratoria tras hacerse viral el video de la escena ocurrida el 4 de septiembre.

Otra serie de videos también difundidos en redes sociales captó a la pareja de la mujer, identificado como Alejandro Montes de Oca, discutiendo con un vecino.

En la escena aparece otro hombre, quien sería padre de Alejandro y discute con los vecinos de la colonia Hipodromo Condesa de forma agresiva en defensa de la pareja.

“Quítate la careta, pin.. ciego de mie…”, se escucha que reclama el hombre.