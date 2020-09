El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró que se realizará una cuarta prueba al virus SARS-Cov-2, luego de haberse reunido, el pasado miércoles 09 de septiembre, con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien recién anunció haber dado positivo a COVID-19.

Me he hecho tres pruebas rápidas, me dicen que también son eficientes para ver si estás generando anticuerpos, en todas ellas salí negativo, pero por la gravedad del asunto y según indicaciones, hoy me realizaré la cuarta.