Tanta fue la espera para ver la nueva versión de Mulan, misma que atravesó dificultades en su estreno, debido a la pandemia mundial y que golpeó también a la industria cinematográfica.

Fue después de varias fechas de estreno postergadas, hasta que el pasado 04 de septiembre la cinta se estrenó en la plataforma de Disney +, costando 29.90 dólares y gratuita para sus suscriptores.

De esta manera, durante el fin de semana logró por fin verse esta cinta que para ser franca, el tráiler se veía mucho más emocionante que lo que fue el resultado final.

Pero, ¿en serio fue tan mala?

No. Tiene aspectos rescatables a su favor. Aunque te pido leas la crítica completa para que conozcas la calificación otorgada.

Dentro de sus puntos buenos, fueron la puesta en escena, muchos detalles, colores. La fotografía es genial, los lugares y los múltiples elementos de la cultura propia que dejaron sello en la película.

Otro punto es el mensaje central. Además de los 3 valores: valentía, lealtad y verdad, la cinta propone un cuarto valor que es importante sobre todo para el ámbito familiar. Pero la película en sí, llega a ser un poco aburrida. Creo que intenta más agradar al público chino, incluso hasta por su narrativa visual.

La historia es abordada desde el poema “Balada de Hua Mulan”, una leyenda china que habla acerca de esta guerrera heroína.

Los puntos bajos del reciente live action fueron la falta de acción, de carisma; pues las actuaciones intentaban ser buenas pero ningún personaje era profundo, se sentía apática y plana por momentos.

La música salvó algunos de los momentos…

Harry Gregson Williams hizo un trabajo estupendo en la musicalización de esta historia. Considero que los matices musicales fueron ad hoc a la cultura china, las melodías fueron muy buenas en la película, pero lo que se presentaba en imágenes no logró hacer el match perfecto. Una película que ni la propia casamentera pudiera casar con los espectadores.

La narrativa fue algo incómoda a mi perspectiva, de pronto querían que se notara el avance de Mulan o su evolución, pero fue muy presuroso, poco orgánico.

Es simbólica, tiene elementos que pudieron haberla hecho muy fuerte. Los mismos valores de valentía, valor y lealtad eran lo más para haberlos explotado de buena manera, pero dejó con mucho que desear a los espectadores.

En lo personal, quise ver escenas como cuando ganan la batalla final y salvan al Emperador, escena donde toda China sabe que ella es la heroína, pero la sentí demasiado breve, como si fuese insignificante.

Los personajes…

Hubo algunos personajes que llamaron mi atención, particularmente “la bruja” o el águila del famoso Shan Yuen la clásica del 98, en este caso es una aliada de Bori Khan y que es una hechicera con poderes de transformación.

No obstante, creía que sería una de las enemigas más peligrosas de Mulan y aunque al final tiene un giro inesperado (para no dar spoilers) tampoco fue lo que se esperaría ver en esta película.

Por otro lado, sin la presencia del General Li Shang, pero sí con intenciones similares en Mulan, se encuentra Honghui, quien es un soldado y compañero de Mulan pero que no se entiende el porqué de su aparición o mejor dicho para qué.

Niki Caro ofreció una cinta nueva, un sello distinto que se reconoce y que quizá si se hubiese visto en el cine, podría haber “maquillado” o “tapado” la ausencia de carisma, acción y fuerza.

Pero la adaptación a streaming tampoco ayudó en nada. Aún más cuando había muchos fans de la cinta animada y que se mostraron decepcionados en las redes sociales.

No es una película que los niños disfruten. No lo es tanto porque no esté Mushu, sino porque la cinta es lenta por momentos y porque no hay tanta acción y podría aburrirles.

En conclusión…

Para finalizar cinéfilos y cinéfilas, este live action tuvo su sello propio y para algunos fue aplaudido y una gran producción. Para otros, incluyendo su servidora, fue un intento de ofrecer una película de una heroína tan significativa para China por ser una leyenda del mismo país, pero que dejó con muchas expectativas a los espectadores porque faltaron ingredientes para haberla hecho fascinante.

A esta cinta cinéfilos le doy 3 estrellas de tres. Escríbeme tus comentarios para conocer qué te pareció esta película.