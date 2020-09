Ante la denuncia de un trabajador municipal con discapacidad de habla y escucha, de haber sido acosado y agredido por parte de otro empleado del Gobierno de Morelia de la Dirección de Parques y Jardines, la administración municipal separó al presunto agresor de sus funciones hasta que se realicen las investigaciones pertinentes, así lo informó el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes.

El funcionario municipal negó tener conocimiento previo de la situación que sufría el trabajador agredido, pese a que los familiares del joven aseguraron que intentaron buscar audiencias con el alcalde, Raúl Morón Orozco, desde el pasado mes de noviembre.

No es cierto que exista omisión porque del caso nos enteramos ayer, vimos un oficio que fue dirigido al presidente el día de ayer, pero antes no había ningún documento que haya sido dirigido a nuestras instancias.

Al enterarse del hecho, separó de sus labores al presunto agresor y se inició un proceso laboral y de carácter penal por parte del Gobierno de Morelia hacia este, no obstante, dijo que hasta que no se realicen las investigaciones que prueben lo que se acusa, el trabajador no será despedido de su puesto.

El secretario del Ayuntamiento enfatizó que desde la administración municipal no habrá omisiones ante posibles delitos de acoso y hostigamiento, pero resaltó que es necesario esperar al debido proceso.

Este gobierno no ha solapado ni solapará jamás un acto de acoso laboral o bullying, es lo que el joven acusa que sufre, (…) pero yo no puedo tomar la determinación de despedirlo, es un trabajador que tiene derechos laborales y nosotros como autoridad tenemos que seguir el procedimiento.

Además, refirió que en la administración municipal existe una comisión interna mediante la cual los trabajadores pueden denunciar cualquier tipo de conducta que agreda su persona, encabezada por la directora del Archivo Histórico.