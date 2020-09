La fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso del Estado ha decidido nombrar como su coordinadora a la diputada Cristina Portillo Ayala, determinación ésta que fue recibida con agradecimiento por la legisladora local, quien se dijo dispuesta a redoblar esfuerzos para seguir impulsando la agenda legislativa de la 4T en la cámara local.

“Han sido un par de años muy intensos en los que se han requerido que los Congresos de los estados voten las reformas constitucionales que se han planteado con el cambio de régimen en el país, pero aún queda mucho por delante y no bajaremos la guardia”, señaló.

Portillo Ayala, diputada de mayoría electa en el distrito XI con cabecera en Morelia, reconoció el trabajo de quienes han estado al frente de la Coordinación de los diputados morenistas en la actual Legislatura.

“Todos han sido compañeros entregados a sus convicciones, firmes en la defensa de los principios de MORENA y de la 4T; espero estar a la altura de esta encomienda y honrar la visión que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le ha impreso a su gobierno, la cual se centra en los tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La diputada dijo que el reto fundamental al inicio del tercer año legislativo se centra en materia presupuestaria. “Ya estamos por empezar la discusión del paquete económico para el siguiente año. Desde Morena estamos dispuestos a dialogar con el Ejecutivo del estado para diseñar un Presupuesto y una Ley de Ingresos acorde a los retos financieros que la pandemia y la crisis económica nos han puesto enfrente. Personalmente he sido insistente en que debemos hacer un rediseño integral del Presupuesto que vaya a fondo y evite caer en inercias”.

Finalmente, la diputada Cistina Portillo dijo que, si bien estarán atentos a respaldar las reformas constitucionales que se sigan generando desde el Congreso de la Unión, como lo es la vinculada a la extinción del fuero presidencial, también es importante atender la agenda legislativa local. “Las y los michoacanos deben ver reflejadas sus aspiraciones colectivas y anhelos de futuro en el trabajo de nosotros como legisladores. Debemos honrar la palabra que empeñamos cuando recorrimos nuestros distritos pidiendo el voto y todavía tenemos meses intensos de trabajo por delante”, agregó Portillo Ayala.