De Morelia a Michoacán hay un paso

Alejandro Carrillo Lázaro

Siempre se ha dicho que el año anterior a la elección es un año de transición, solo se le atribuye un numero para no perder el orden, pero es un año que políticamente no existe ni trasciende más allá de lo que el año de la elección le permite, en pocas palabras es solo la antesala al gran espectáculo. Esto no es parte de la naturaleza del tiempo, sin duda alguna es la esencia natural de los seres políticos que habitamos nuestro país, lo más extraordinario reside en que lo que sea que se haga en este tiempo (2020) si es algo bueno, no será borrado de la memoria colectiva y es menester de aquellos que quieren estar en el aparador político del 2021 lo presenten como su marca; pero lo mismo sucede con lo malo, de igual forma no puede ser borrado de la memoria de un pueblo que esta próximo a elegir a sus representantes.

En Morelia se asoma una posibilidad de romper una tradición política de hace ya algunos años, quien es el presidente de Morelia normalmente no es el gobernador del Estado, aunque habría quien diría que ese salto lo dio el ex gobernador Fausto Vallejo pero es necesario precisar que eso sucedió después de haber sido tres veces edil de la capital y que los vientos priistas empujaran bastante fuerte su balanza, y como bien diría Maquiavelo, la fortuna juega un papel fundamental cuando se trata de llegar a un principado. El profesor Raúl Morón, es actualmente el presidente Municipal de Morelia, y los vientos al parecer ya dieron su veredicto desde la capital del país, personajes importantes de MORENA ya han dado su respaldo y los políticos importantes del Estado ya empiezan a mostrar su apoyo, sin duda alguna el salto de Morelia al Palacio de Gobierno se esta haciendo cada vez mas estrecho para que el ex dirigente del PRD, ex líder sindical, ex Senador y Diputado lo pueda saltar sin ningún problema.

Este momento político realmente lleva validez, el Presidente Municipal de Morelia esta también dejando su huella en la capital, iluminar Morelia es un sello ejemplar, pero las obras siempre serán el valor de cambio cuando se trata de presumir que se puede hacer en escalas mas grandes como lo es la gubernatura del Estado, sin embargo solo hay una área débil del gobierno municipal, y es no saber comunicar lo que se esta haciendo, este seria un punto bueno si fuera un mensaje que se quiere dejar muy claro “hablar menos de lo que se trabaja, para realmente trabajar más” y tiene sentido, sobre todo cuando existen miles de ejemplos de políticos que han inaugurado cosas que ni siquiera se hacen, como la refinería de Calderón Hinojosa.

Como ya se ha dicho, es muy posible que el Presidente Municipal de Morelia genere un nuevo precedente, en el que un buen trabajo en Morelia y un respaldo importante de los principales actores políticos pueden llevarlo a la silla más importante del Estado.

Para quien le suene complicado, realmente piénselo, difícilmente a Raúl Morón se le había visto ocupando el cargo de presidente municipal, pero lo obtuvo, ahora los tiempos no son muy diferentes, la legitimidad política de Andrés Manuel, el respaldo de actores con presencia al interior y exterior del Estado y el reconocimiento del Estado de un ex líder sindical y dirigente del PRD, son una mezcla muy poderosa que contribuye a la fortuna y que posiblemente haga del presidente municipal de Morelia, el Gobernador del Estado de Michoacán.