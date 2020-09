El nombre por si solo ya genera una serie de expectativas, miedos y resistencias porque es muy complicada la decisión de acudir a terapia. La terapia de pareja no se centra únicamente en el análisis cara a cara sino que también se apoya por diversas actividades que la pareja debe realizar para poder reforzar las recomendaciones del terapeuta y así mismo obtener un aprendizaje saludable.

Estar en un proceso de terapia es comprometerse y flexibilizarse en las confrontaciones que se viven, en apoyar y hacer todas las actividades propias para salir adelante en cada uno de los procesos individuales y de pareja para lograr una convivencia adecuada. Es muy importante tener en cuenta que al acudir a terapia de pareja se pueden presentar diferentes dinámicas que son válidas dentro de un proceso como lo es darse cuenta de lo que se quiere en realidad y eso puede implicar el ya no querer seguir en la relación aunque la pareja si quiera hacerlo, la terapia ayuda a generar un análisis exhaustivo del para qué de esas motivaciones e impulsos en la conducta.

Dentro de un proceso terapéutico se recomienda de manera general diferentes actividades que ayudan a fortalecer la relación, pero también es importante que se tenga en cuenta que cada caso es único así mismo las recomendaciones que se brinden y lo que a una pareja le puede funcionar a otra no.

Durante la terapia se brindan diferentes recomendaciones entre ellas el tiempo, es muy importante hacer un esfuerzo para pasar tiempo en pareja sin la intervención de terceras personas (amigos, hijos, papás, etc) para poder identificar las necesidades de cada uno y ser consciente de las cosas que deben aceptar que pasan en la relación y poderlas modificar con el acompañamiento del terapeuta.

Otra de las recomendaciones es que se muestren tal y como son, es muy común tener desacuerdos durante la sesión que por cierto deben ser expresados porque el espacio terapéutico es un espacio seguro para este tipo de confrontaciones donde el terapeuta podrá identificar las verdaderas motivaciones que lleva a la pareja a tener conflictos, no se trata de hacer como que nada pasa sino de enfrentar la situación o situaciones que se viven.

Aprender a identificar las necesidades de la pareja es otra recomendación que debe llevarse a cabo y esto va en el sentido de identificar qué cosas son las que a tu pareja le generan malestar y bienestar esto en el sentido de lograr prestar atención a lo que la pareja le molesta, no solamente debes preocuparte por las cosas que tú necesitas sino también por las de tu pareja para lograr generar ese equilibrio básico en toda relación

Continuando con las recomendaciones nos encontramos un aspecto fundamental para el buen trato y fortalecimiento de la autoestima y es la comunicación, no se trata solamente de decir lo que te gusta o no, sino de expresar cómo te sientes en las diferentes situaciones de tu vida y poderlo compartir con tu pareja para generar un proceso básico de empatía y comprensión, no se trata de no decir lo que sientes para no preocupar a tu pareja.

Es recomendable que el proceso de terapia se lleve a cabo sin postergar las sesiones, el número de terapias puede llevarse a cabo cada ocho o cada quince días ya dependerá del proceso que el/la terapeuta recomiende, pero si es importante cumplir siempre con las citas para evitar perder la continuidad necesaria y generar más conflictos en la relación

Si tienes pensado asistir a terapia recuerda hacerlo con profesionales que estén especializados y certificados ya que no todos los psicólogos están preparados para dar atención terapéutica, y si deseas acudir a terapia conmigo contáctame en mi página de Facebook Armando Arredondo.