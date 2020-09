Dentro de las víctimas que la pandemia de COVID-19 ha dejado en México, el sector salud es uno de los que más se ha visto afectado, pues se trata del personal que se encuentra en el primer frente de la batalla y nuestro país registra el mayor número de trabajadores médicos fallecidos.

Amnistía Internacional publicó un informe en el que da a conocer que México es el primer lugar mundial con personal de salud fallecido por COVID-19.

Este estudio revela que hasta ahora van mil 320 muertes confirmadas por el SARS-CoV-2 entre trabajadores médicos, por encima de los mil 77 que registra Estados Unidos, los 649 de Reino Unido y los 634 de Brasil.

Steve Cockburn, director de justicia económica y social de Amnistía Internacional calificó de “una crisis de dimensiones alarmantes” el hecho de presentarse 7 mil defunciones en empleados de salud en todo el mundo durante la pandemia.

Astonishing – Mexico's Ministry of Health just confirmed that 1,320 health workers have died from #COVID19 in the country so far. Those doing the most to protect us from this virus continue to pay the highest price, and urgently need protection. https://t.co/mCfEaTAmKY

— Steve Cockburn (@stevecockburn) August 26, 2020