El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que si la gente no reúne las firmas necesarias para que se lleve a cabo la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, o que en el Poder Legislativo no se llegue a un acuerdo, él solicitará que realice.

En conferencia de prensa, el mandatario agregó que conforme pasen los días “tendremos más información (de la consulta). Ya vi que hay iniciativas ciudadanas para reunir las firmas”.

“Tenemos hasta el día 15 de septiembre. Primero hay que observar si se llega al número de firmas, no es fácil. Si no, está la posibilidad que lo hagan los legisladores. Si no, lo va a solicitar el presidente, sí se va hacer”, sentenció el mandatario.

López Obrador dijo “que se vaya preparando el Instituto Nacional Electoral” y criticó que el órgano electoral declarara que “es muy difícil hacer una consulta”.

“Leí unas declaraciones (sobre el INE) que me parecieron extrañas. Ellos están diciendo que es muy difícil hacer una consulta ¿Cómo? Si ellos son los que tienen que promover que haya democracia”, señaló.

Ayer, durante el mensaje por su segundo informe de gobierno, el mandatario dijo que “se pueden castigar los errores del pasado”, al hacer referencia a la propuesta de la consulta para enjuiciar a un expresidente.

“En el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo”, señaló.

López Obrador dijo que apoyaría la consulta, sin embargo, él votaría en contra de someter a proceso a los expresidentes.