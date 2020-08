Se desmoronó Raúl con morena

¡Se acabó! ¡El sueño terminó para Raúl Morón! Se esfumó, así, rápido.

El vendaval irrumpió con fuerza, fue un tsunami. La gravedad de las malas decisiones y el desempeño pobre que ha tenido Raúl Morón al frente de la administración municipal—, ha dejado sin aliento la idea de poder abanderar a morena en las próximas elecciones del 2021. Es posible pensar, de hecho, que hubo muchos factores que mermaron y aceleraron ese acto. En primera, la forma de encarar el proceso echándole montón al líder de todas las encuestas a través de bloques en el que la supuesta unidad— era el eje y el punto central.

No obtente, se trató de una simulación para arropar o mostrar musculo de muchos actores que, ni siquiera, figuran como referentes sobresalientes al Solio de Ocampo. Eso por supuesto no impactó ni influyó en los resultados que se han publicado en los últimos estudios de opinión publica en la que se ha podido recolectar la información; eso datos por el contrario, mostraron un descenso sistemático en las preferencias. Así, lo reconoció Masivve Caller en su ejercicio de agosto; también destacó que, su porcentaje, pierde fuerza en una acción— cuya naturaleza no cuajó.

A estas alturas, el presidente municipal de Morelia ni siquiera puede alardear que le pisa los talones a Cristóbal Arias Solís; de hecho, tropezó al tercer lugar— a prácticamente 10 puntos del primer sitio, conforme al estudio de Massive.

Si lo anterior mermó, también la raíz que produjo todo este aspecto, radicó en el momento que tuvo que rendir cuantas a los morelianos en su segundo año al frente del municipio. Después, de una intensa campaña de publicidad para promocionar únicamente su imagen, fue altamente cuestionado por la sociedad, incluso, por el mismo partido que lo postuló en el 2018; eso, cultivó críticas, y hasta señalamientos de las viejas usanzas de realizar política a través del derroche y dispendio del erario del presupuesto.

Esa fue una de las principales causas. También, influyó, la falta de sensibilidad en el caso del joven que fue privado de su vida a manos de la policía municipal. De hecho, fueron los propios familiares que irrumpieron en un acto, los protagonistas directos para que se atendieran sus demandas. Y por si fuera poco, estos días circuló una medición mensual; no le fue muy bien en realidad. Tan solo el 30% de la población moreliana aprueba su gestión; esto significa que casi ¾ partes de la sociedad lo reprueba.

Pero, quizá, la gota que derramó el vaso para enterrar por completo cualquier aspiración de ser el competidor de morena a la gubernatura, se enterró hace unos días en el momento que se divulgó una metodología interna hacia la selección del candidato ante militantes, seguidores y población en general. En los criterios, desciframos dos cosas poderosamente fundamentadas. Una es con claridad, el paso dominante del Senador, Cristóbal Arias Solís, quien marcó un trecho exorbitante del presidente municipal.

De acuerdo con Mitofsky, el 53.4% de la militancia de movimiento regeneración nacional se inclinó por el ahora senador; en esa tendencia, le siguió Raúl Morón con 14.1%. Prácticamente le sacó 40 puntos de ventaja; esto ocurre, en una fase clave de definiciones ya que el Instituto Electoral de Michoacán prevé que se comience a trabajar en ese rubro en el mes de septiembre.

Para aquellos que suponían que la selección del candidato se cerraría, falló en sus pronósticos. Evidentemente, estamos en presencia de una elección definida; asimismo, el criterio a escoger al aspirante de morena, se definió por una encuesta. Ahí, se ratificará la perspectiva que hemos podido descifrar desde hace mucho tiempo. Algo similar ocurrió durante todo un año, sin embargo, en esta ocasión con un margen holgado de los demás competidores. En ese punto, entonces, será sencillo predecir las estimaciones altísimas que sujetan la enorme legitimidad de Cristóbal Arias Solís.

Ese mismo ritmo, ha hecho que muchos actores cambien su discurso y lectura. El propio Sergio Pimental ha reconocido que aquella imagen que posea una efectividad en el comportamiento de la inclinación, será evidentemente el candidato. Para probar ese paso sobresaliente, bastó con examinar cuidadosamente la encuesta de Mitofsky. A simple vista, y en todos los posibles escenarios, el oriundo de Churumuco rebasó a Raúl Morón.

Finalmente, hay una figura consolidada. Y una sinopsis que, en términos políticos, frenó toda aspiración del presidente municipal. ¡Se acabó! Cristóbal creció y Raúl bajó. A estas alturas, lo único que servirá es comenzar a promover la unidad; esa fortaleza vencerá cualquier obstáculo ante una blandengue y debilitada oposición que da señales de desesperación. Sino pregúntenle al PRD, que de todo se queja.

Notas finales: aun estábamos analizando la encuesta de Mitofsky cuando de repente apareció el sondeo del El Financiero. De la misma relevancia de Roy Campos, Alejandro Moreno mostró claramente en dos tipos de escenarios y careos con distintos actores. Lo ocurrido fue un caso similar: se ratificó el ritmo sobresaliente de Cristóbal Arias Solís al despacho de la administración pública estatal. Por cierto, ya ni siquiera figuró Raúl Morón entre las comparaciones. El presidente municipal se desmoronó hacia el 2021 por completo.