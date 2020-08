Son muchas las historias tristes que hemos escuchado durante la pandemia de coronavirus que azota al mundo desde principios de este año, y, aunque la enfermedad haya golpeado con extrema dureza a la raza humana, hay otras especies que también están sufriendo las extremas consecuencias de ésta.

Tal es la historia de un perrito residente de Perú, de nombre Chester, que perdió a su dueña durante la pandemia pues murió de covid-19 y ahora busca un nuevo hogar luego de quedar en la calle.

Su historia fue dada a conocer en redes sociales gracias al albergue Huellitas felices, quienes fueron contactados por los vecinos para dar aviso sobre la presencia del perrito que triste y desgarbado daba vueltas en el mercado Andahuaylas, en el distrito de Santa Anita.

Según relata el diario local La República, fueron los vendedores los que relataron la suerte que había corrido Chester, pues su dueña era una vendedora del mismo mercado que no hacía mucho había muerto a causa del covid-19, por lo que fueron ellos quienes decidieron colocar un cartel al perro explicando su situación, pidiendo ayuda para encontrarle una nueva casa.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”, rezaba el cartel en el pecho de Chester, pero los comerciantes notaron que no sólo lo ignoraban sino que a veces lo maltrataban, por lo que decidieron buscar la ayuda del refugio.

Aunque todo esto suena muy triste, el desenlace podría ser todo lo contrario, pues ya llevaron al perrito al veterinario y hasta hay un posible candidato a su adopción, aunque el albergue prometió mantener el caso actualizado avisar a todos los seguidores de la historia cuando Chester esté sano y salvo en un nuevo hogar.