Un hombre en situación de calle falleció debido a las severas lesiones que sufrió tras caer de un puente ubicado al poniente de la ciudad de Morelia; el deceso del susodicho ocurrió en un hospital, indicaron fuentes policiales.

El incidente sucedió durante la madrugada de este lunes, en el distribuidor vial salida a Quiroga. Trascendió que unas personas vieron al afectado malherido y alertaron al número de emergencias 911.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal acudieron a la escena y le otorgaron los primeros auxilios al individuo, quien consecutivamente fue canalizado a un nosocomio, pero minutos después feneció a consecuencia de los graves daños que padeció.

El ahora occiso está en calidad de no identificado; las autoridades policiales no proporcionaron la media filiación, solo se supo que vestía un pantalón negro y no usaba calzado.

Los agentes y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).