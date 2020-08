Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a reafirmar su compromiso de que para el 1 de diciembre del presente año quedarán sentadas las bases de la Cuarta Transformación.

“Estamos a punto de terminar la primera etapa que consiste en sentar las bases de la transformación, creo que ya se definió con mucha claridad lo que es este gobierno. Se están sentando las bases, los cimientos para la transformación”, dijo.

“Me comprometí que para el 1 de diciembre de este año iban a estar sentadas las bases, y voy a reafirmarlo mañana (en el Segundo Informe de Gobierno)”, refirió.

López Obrador apuntó que de los 100 compromisos de que prometió al asumir su mandato, ha cumplido 96.

“Hice 100 compromisos cuando tomé posesión y he cumplido como 96, por eso me estoy dando el tiempo al 1 de diciembre, pero vamos bien, no nos hemos desviado a pesar de la pandemia y de la reacción conservadora, a pesar de los ataques y los obstáculos ahí vamos, no tenemos intenciones de dar marcha atrás”, resaltó.