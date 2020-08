Son mentirosos, falsarios e hipócritas los que piensan o expresan que el actual Gobierno Federal censura, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al tema del comunicador Carlos Loret de Mola y W Radio.

El miércoles, el expresidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter que si Carlos Loret salía del aire de W Radio -en el marco de la toma de control de Radiópolis por Grupo Alemán-, se confirmaría el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno.

Al respecto, el primer mandatario sostuvo que la característica principal del conservadurismo era la hipocresía porque cuando ellos estuvieron en la Presidencia, sí había represalias y censuras.

Por el contrario, afirmó que actualmente no pasa eso pues en el país se puede ejercer la libre manifestación de ideas.

“Nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular”, indicó.

“Tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora. No se persigue a nadie, no hay represión”, agregó.

Recordó que precisamente en el sexenio de Calderón Hinojosa fue cuando se censuró a José Gutiérrez Vivó.

“Lo expulsaron del país, está en Estados Unidos. Se tuvo que asilar y en situación muy difícil. Que por cierto, nosotros estamos haciendo ahora una revisión de su caso porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron”, apuntó.

También mencionó el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien durante el sexenio calderonista fue sacada del aire de MVS tras cuestionar la salud de Calderón. Luego, en 2012, el dueño de la radiodifusora, Joaquín Vargas, anunció su recontratación, pero tras la difusión del reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, fue despedida el 15 de marzo de 2015.