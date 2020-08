El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró confiado de los resultados que ha presentado su gobierno durante este tiempo, con los cuales ha logrado que el 70 por ciento de la población mexicana apoye su proyecto de la Cuarta Transformación.

Así lo señaló el mandatario durante su tercer spot previo a su Segundo Informe de Gobierno, en el cual resaltó que sus críticos andan como “desquiciados” pues desde el gobierno de Francisco I. Madero no se atacaba tanto a un presidente como se hace actualmente con él.

Gracias de todo corazón por el apoyo. Nunca traicionaré su confianza. pic.twitter.com/IAldFkGscI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 26, 2020

“Ya no es más de lo mismo, se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba. Por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de (Francisco I.) Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora. Pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70 por ciento de los mexicanos están de acuerdo con la transformación y no voy a fallarles”, detalló el funcionario.

El spot que ya circula en los medios de comunicación también fue compartido por el propio AMLO en sus redes sociales, en donde ha colocado el mensaje: “Gracias de todo corazón por el apoyo. Nunca traicionaré su confianza”.

Serán un total de cuatro spots difundidos por la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, durante el 25 y hasta el 31 de agosto, esto previo a su nuevo informe.

En los spots ha enviado mensajes con temas sobre la recuperación de la economía, el apoyo a los pobres durante la pandemia y el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19.

El Segundo Informe de Gobierno se llevará a cabo el próximo 1 de septiembre en las instalaciones del Palacio Nacional, donde el titular del Ejecutivo hablará sobre el estado que guarda la administración pública federal tras dos años de asumir la presidencia.