El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar el manejo de las cuentas y los movimientos bancarios de las personas implicadas en el caso de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

-¿De momento la Fiscalía General de la República no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera algún rastreo de cuentas por parte de los involucrados? –preguntó un reportero en su conferencia de prensa matutina.

–No, es la denuncia que presenta el señor Lozoya. Y no han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso, a la oficina de investigación financiera. No tengo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero. No existe. Creo que no es el momento del proceso. Va a llevar algún tiempo. Esperemos, eso sí, que no tarde mucho. Es un proceso que amerita tiempo –afirmó el mandatario.

Desde Torreón, Coahuila, recordó que la FGR está realizando la investigación pertinente apegada a los criterios que exige la ley, sin embargo, confió en que cuando llegue el tiempo indicado, serán citados a declarar los cerca de 70 implicados en la denuncia que presentó Lozoya Austin, donde señaló directamente al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.

“Bueno, es un asunto que le corresponde a la Fiscalía General de la República y ellos están haciendo la investigación, están llevando a cabo todo el proceso que exige la ley. Seguramente los implicados, que son como 70 personas, van a ser llamados a declarar”, comentó López Obrador.

Asimismo, reiteró que debe ser probado todo lo que se denuncia, ya que “no puede culparse a nadie sin pruebas”. Por ello, señaló que “en su momento, la Fiscalía va a informar y va a enviar este proceso al Poder Judicial como corresponde y son los jueces los que van a determinar y llevar a cabo lo que corresponda”.

“Está iniciando todavía el proceso. Eso es lo que yo considero. Va a continuar. No debe olvidarse que ya la Fiscalía es independiente. Hay autonomía”, subrayó el Jefe del Ejecutivo federal.