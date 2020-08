En Michoacán, la compañía brasileña Odebrecht habría realizado sobornos superiores a un millón de dólares a funcionarios que participaron en la construcción de la Presa Francisco J. Múgica, así lo dio a conocer la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Elvia Higuera Pérez.

La activista precisó que se tiene sustento documental de que la empresa Odebrecht transfirió montos de 430 mil dólares a quien entonces se encargaba de la realización de la obra en 2008, durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel, gobernador que contrató la obra en 2006.

Además del recurso ya señalado, Higuera Pérez aseguró que se tiene certeza de otros dos pagos de 300 mil dólares, de los cuales se desconoce a quienes fueron transferidos.

En noviembre del año pasado el SEA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en contra de quién resulte responsable por presuntos actos de corrupción en la Presa Francisco J. Múgica, entregada por la constructora en el año 2013 y no en 2008 como se había planeado, esta es sólo una de las irregularidades de esta obra.

Además de que la construcción tardó cinco años más de lo estipulado, también costó casi el doble de lo acordado, de un millón 500 mil pesos a dos millones 915 mil pesos, con una obra “malhecha”, según señaló la Organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI)

La empresa Odebrecht está en el ojo del huracán actualmente por los escándalos de corrupción que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, destapó en contra de funcionarios del anterior gobierno federal; entre los acusados de recibir sobornos de la constructora se encuentra el ex Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y diversos legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

La denuncia presentada por el SEA a finales del año pasado incluía el delito de enriquecimiento ilícito a un par de funcionarios estatales, cuya identidad se omitió revelar para no entorpecer el procedimiento, no obstante, a menos de un año de la investigación ésta denuncia se encuentra en riesgo de prescribir; según Elvia Higuera, la Fiscalía argumentó que pasados casi 10 años del hecho, ya no se habría hilo que investigar.

En aras de evitar un carpetazo a la denuncia penal, la presidenta del Comité de Participación Ciudadanía del Sistema Estatal Anticorrupción refirió que el próximo viernes se llevará a cabo una audiencia en la Fiscalía Anticorrupción donde expondrán el porque es importante proseguir con la investigación.