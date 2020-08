En la ciudad estadounidense de Kenosha, estado de Wisconsin, estallaron protestas luego de que el domingo un policía disparara contra un hombre afroamericano supuestamente desarmado, informa Reuters.

Los manifestantes atacaron un palacio de justicia y arrojaron ladrillos y cócteles mólotov a los agentes. Se reportaron también varios incendios y saqueos en el lugar. La policía respondió imponiendo un toque de queda en toda la ciudad hasta las 7:00 de la mañana del lunes (hora local).

Los manifestantes se congregaron también frente al edificio de seguridad pública del condado de Kenosha a pesar del toque de queda. Medios locales informaron que los congregados estaban rompiendo las ventanas de los coches policiales aparcados en la zona.

La víctima, identificada por el Gobernador de Wisconsin, Tony Evers, como Jacob Blake, de 29 años de edad, fue hospitalizada en estado grave.

Who is coming to save #Kenosha? pic.twitter.com/HjkITKSk3D

— Kitty Shackleford (@KittyLists) August 24, 2020